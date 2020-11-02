Galatasaray’a transfer olduğu iddia edilen Ali Akman göz dolduruyor!

Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna dahil ediyor... Sarı kırmızılı ekip, flaş bir iddiaya göre Bursaspor'un 2002 doğumlu genç oyuncusu Ali Akman'ı renklerine bağladı.

Çıkan haberlerin ardından bu sezon Bursaspor formasıyla 8 maçta 7 gol 1 asist kaydeden Ali Akman'ın gösterdiği performans ve gelişimi Google'da aranmaya başladı. İşte Ali Akman'ın merak edilen performansı...