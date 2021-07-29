Galatasaray'a transfer olan Berkan twitter profilini güncelledi
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, transferi açıklandıktan hemen sonra resmi twitter hesabındaki Alanyaspor yazısını Galatasaray olarak değiştirdi. Genç futbolcu, profil resmine de Galatasaray formalı fotoğrafını koydu.
Galatasaray 'ın Aytemiz Alanyaspor 'dan renklerine bağladığı Berkan Kutlu, transferi açıklandıktan hemen sonra resmi twitter hesabında değişikliğe gitti.
23 yaşındaki futbolcu, profilinde bulunan Alanyaspor yazısını Galatasaray olarak güncelledi. Ayrıca genç futbolcu, profil resmine de Galatasaray formalı fotoğrafını koydu.
5 yıllık imza
Sarı kırmızılı kulüp daha önce anlaşma sağladığı Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1420843980669980683