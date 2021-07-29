Galatasaray 'ın Aytemiz Alanyaspor 'dan renklerine bağladığı Berkan Kutlu, transferi açıklandıktan hemen sonra resmi twitter hesabında değişikliğe gitti.

23 yaşındaki futbolcu, profilinde bulunan Alanyaspor yazısını Galatasaray olarak güncelledi. Ayrıca genç futbolcu, profil resmine de Galatasaray formalı fotoğrafını koydu.









5 yıllık imza

Sarı kırmızılı kulüp daha önce anlaşma sağladığı Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.











