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Galatasaray'a transfer olan Berkan twitter profilini güncelledi

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, transferi açıklandıktan hemen sonra resmi twitter hesabındaki Alanyaspor yazısını Galatasaray olarak değiştirdi. Genç futbolcu, profil resmine de Galatasaray formalı fotoğrafını koydu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 23:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a transfer olan Berkan twitter profilini güncelledi

Galatasaray 'ın Aytemiz Alanyaspor 'dan renklerine bağladığı Berkan Kutlu, transferi açıklandıktan hemen sonra resmi twitter hesabında değişikliğe gitti. 

23 yaşındaki futbolcu, profilinde bulunan Alanyaspor yazısını Galatasaray olarak güncelledi. Ayrıca genç futbolcu, profil resmine de Galatasaray formalı fotoğrafını koydu.


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5 yıllık imza

Sarı kırmızılı kulüp daha önce anlaşma sağladığı Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.




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