Galatasaray’a Maicon müjdesi... Gündemdeki transferlerin yapılabilmesi için satılması gereken oyuncuların başında gelen Brezilyalı stoper için sonunda anlaşma sağlandı. Suudi Arabistan’da lig, 5 Ağustos’ta kaldığı yerden devam edecek. Lider Al Hilal’le sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Al Nassr, 1.5 sezondur kiralık olarak oynattığı Maicon’u mutlaka bu mücadeleye yetiştirmek istiyor. Eğer evlerindeki bu maçı kazanırlarsa, liderle aradaki fark, bitime 7 hafta kala 3 puana düşmüş olacak. Üstelik bu mücadele, geçtiğimiz günlerde kulübü Al Hilal’le 2 yıllık yeni kontrat imzalayan bir başka eski Galatasaraylı Gomis ile Maicon’u karşı karşıya getirecek.

Arabistan uçağı hazır

Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon Euro’su peşin, 500 bin Euro’su da bonus olmak üzere Maicon için 3.5 milyon Euro’ya anlaştı. Birkaç gündür İstanbul’da bulunan Sambacı’nın uçağı da hazır. Son pürüzlerin de giderilmesiyle beraber Maicon, tekrar Arabistan’a dönecek. Bu operasyon, dış transferde Galatasaray’ın önünü açacak ve özellikle bonservisi elinde adaylar için somut adımlar atılmaya başlanacak.