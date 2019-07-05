Yaz transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'le güçlendiren Galatasaray'la ilgili Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Le Soir gazetesi, Sarı Kırmızılılar'ın Standard Liege'de forma giyen Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Galatasaray yöneticilerinin 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken Standard yönetiminin ise 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Geride kalan sezonda 44 maçta 16 kez fileleri havalandıran golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler