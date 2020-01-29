Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Galatasaray’ın stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak Arjantin’in Velez Sarsfield takımında forma giyen 26 yaşındaki savunmacı Lautaro Gianetti’yi gözüne kestirdi. Geniş bir stoper listesi çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, Gianetti’nin bonservisiyle birlikte alınması planlanıyor. Velez’de takım kaptanlığı yapan Arjantinli stoper, altyapısından yetiştiği kulübü dışında herhangi bir takımın formasını giymedi.

Maliyetini araştırıyorlar

Galatasaray’ın scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten olumlu not alan Gianetti’nin maliyeti konusunda araştırma yapılıyor. Menacerler vasıtasıyla gerçekleşen ilk temasta ise Gianetti’nin kiralanmasının mümkün olmayacağı ifade edildi.

Metin Karabaş

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