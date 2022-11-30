Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray , geçtiğimiz günlerde sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı Kırmızılı takımın yıldız futbılcularından birisi olan Sergio Oliveira, cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda sakatlık yaşamış, ardından yapılan tüm kontroller sonrasında çekilen MR'ında sağ ayak yan bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrası 1 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba

Bu süreçte tedavisine yoğun bir şekilde devam edilecek olan Oliveira için teknik heyetin planı var. İçeride oynayacakları Ankaragücü maçı sonrasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye karşı mücadele edecek olan Galatasaray'da, Sergio Oliveira'nın bu maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu, Oliveira ile orta alanı güçlendirip hücumda da büyük bir etki sağlayacağını düşünmesi nedeniyle Oliveira'dan derbide önemli bir katkı görmeyi bekliyor.

Antalya kamp programı belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig 'e verilen arada Galatasaray 'ın Antalya'da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kamp programının detayları belli oldu. 8-16 Aralık Antalya'da kamp gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

Florya'nın yıldızı

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da, antrenmanların yıldızı Mauro Icardi oldu. Geçen hafta cuma günü başlayan çalışmalar için İstanbul’a erken gelen ve şu ana kadar tek bir idman dahi kaçırmayan Arjantinli futbolcunun çalışkanlığı takdir topladı. Antrenmanlarda son derece motive ve formda olduğu aktarılan 29 yaşındaki oyuncunun bu görüntüsü, teknik kadroyu umutlandırdı.

Motive ve hırslı

Özellikle Mata ile çalışmalarda uyumlu olduğu belirtilen Icardi’nin, çift kalelerde de etkili olduğu belirtildi. PSG’den yaz döneminde kiralanan ünlü futbulcunun, Arjantin Milli Takımı ile Katar’da Dünya Kupası’nda bulunmamasına rağmen herhangi bir moral bozukluğu içinde olmadığı bildirildi. Lige ara verilmeden önce oynanan Beşiktaş ile Başakşehir maçlarına, golleri ve performansı ile damga vuran Icardi’nin, bu şekilde motive ve hırslı bir çalışma dönemi geçirmesi, gelecek adına da sarı-kırmızılılara ümit aşıladı.

Mauro Icardi şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak. Sarı Kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.