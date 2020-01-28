Falcao’nun sağ, Saracchi’nin ise sol arka adalesinde yırtık bulunduğu tespit edilirken, bunun ne kadar kötü durumda olduğu bugünkü MR sonuçlarında netlik kazanacak. İki oyuncu da bu hafta Kayseri maçında oynayamayacak.

Konyaspor deplasmanında iyi futboluyla ümit veren üç puana üç golle erişen Galatasaray, iki yıldız ismini birden kaybetti. Karşılaşmayı tamamlayamadan ayrılan Falcao ile Saracchi’nin arka adalesinde yırtık bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum sarı-kırmızılıların morallerini alt üst etti.

Kolombiyalı futbolcu, 57. dakikada attığı bir depar sonrasında sağ arka adalesinden sakatlanmış, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kendini zorlamadan kenara alınmıştı. Falcao bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Cim-Bom’a yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de sol arka adalesinde yırtık olduğu ortaya çıktı.

Tıbbi olarak bugünü beklemeleri gereken iki futbolcunun da MR’ı bugün çekilecek. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdan ne kadar uzak kalacakları da netleşecek. Ancak bu hafta sonu oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymeleri mümkün görünmüyor. Havanın soğuk olması ve Fatih Terim’in skordan dolayı futbolcuları riske atmamasının, yaşanılan sakatlıkların daha ağır seviyeye ulaşmasını engellediği belirtildi. Bundan dolayı Falcao ile Saracchi, en kısa sürede takıma katılmış olacak. (Skorer)