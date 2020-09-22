Galatasaray, Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı saptandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi için kulüpten "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak Saracchi, 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



