Kasımpaşa maçının henüz 4. dakikasında attığı deparın ardından sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo Saracchi’nin dün MR’ı çekildi. Genç futbolcuda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Sahada adaptasyon çalışmalarına devam eden Saracchi’nin, kupa maçında riske edilmeyeceği, ligdeki Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise süre alabileceği belirtilyor. Teknik patron Fatih Terim, Saracchi’yi oynatıp oynatmayacağına, yine sağlık ekibinden gelecek rapora göre karar verecek. Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da, sakatlığını tamamen atlattı ve tedavisini tamamladı.

Yeni Malatya’ya yetişiyor

Kondisyon ekibiyle birlikte sahada adaptasyon çalışmalarına başlayan tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde takımla idmanlara katılacağı ve Yeni Malatya sınavına yetişeceği belirtildi. Öte yandan Falcao’nun dün doğum günüydü. 34 yaşına basan yıldız futbolcu, aynı gün 35 yaşına giren Selçuk İnan ile birlikte kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını üfledi. Falcao, sosyal medyada kutlama mesajları gönderen takipçilerine de teşekkür etti.