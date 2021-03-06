Sol bekteki eksikler nedeniyle bu bölgede haftalardır sıkıntı çeken Galatasaray'a ilaç gibi haber... Sarı-Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki futbolcusu Marcelo Saracchi, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Son olarak 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyen genç oyuncu, maçta yaşadığı sakatlığın ardından; Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve Ankaragücü sınavlarını kaçırdı. Aynı dönemde Emre Taşdemir de sakatlanınca bu bölgede Ömer Bayram görev yaparken, Fatih hoca tecrübeli futbolcunun performansından hiç memunun kalmadı.

60 dakikalık deneme

Terim, Saracchi'yi Sivas maçı için ilk 11'e hazırlıyor. Ancak Uruguaylı futbolcudaki maç kondisyonu eksiği endişe yaratıyor. Fatih hoca en azından Saracchi'den 60 dakikalık bir performans bekliyor. Maçın gidişatına göre, genç oyuncunun ikinci yarıda yerini yine Ömer'e bırakma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadroda tek eksik kaldı

Kırmızı kart cezalısı Mostafa Mohamed dışında, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sadece tek eksik oyuncu kaldı. Tedavisi tamamlanan genç sol bek Emre Taşdemir, sahaya dönüş çalışmalarına başladı. O da takımla idmanlara katıldığında, Galatasaray yoluna tam kadroyla devam etme fırsatı bulacak.



