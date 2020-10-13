Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dörde dört dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Ana bölümde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendileri için hazırlanan saha dönüş programı çerçevesinde özel bir çalışma yaptılar.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Perşembe günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.