Cim Bom’da sevindirici gelişmeler... Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka takımda görmek istediği isimlerden Marcao, dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı futbolcu, zorlu mücadelede görev yapabilecek. Adem’in cezası, Andone’nin de sakatlığa bağlı olarak takımdan ayrılması sebebiyle elinde forvet kalmayan Terim’in dört gözle dönüşünü beklediği Falcao da sahaya indi.

Kolombiyalı golcü, sahada ve salonda takımdan ayrı olarak çalışmalar yaptı. 34 yaşındaki futbolcu bir an önce takıma katılmaya ve Trabzon karşısında oynamaya hazırlanıyor.

6 aydan 4 aya indirdi

Aslan’a bir müjde de Muslera’dan... En büyük darbeyi Uruguaylı kalecinin sezonu kapatmasıyla yiyen Galatasaray’da, gelecek sezonun planlaması da tecrübeli oyuncuya bağlı olarak gerçekleşecek.

Muslera ayağı bandajlı şekilde çalışmalara dahil oldu.

6 aylık dönüş süresini çok kısa bir vakitte 4 aya indiren Muslera, dün ayağı bandajlı bir şekilde antrenmana katılırken, kaleci antrenörleri eşliğinde el göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdi. Sağlık ekibinin hedefi, Muslera’yı ilk yarının ortalarında da olsa takıma yetiştirebilmek.