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Galatasaray'a Ryan Donk'tan müjdeli haber!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda sakatlığını atlatan Ryan Donk takımla birlikte çalıştı.

17 Mart 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Ryan Donk'tan müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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