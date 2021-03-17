Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.