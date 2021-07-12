Galatasaray ’da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Rony Lopes'in menaceri, yaptığı açıklamada oyuncusuna yönelik ilgiyi doğruladı.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre Rony Lopes'in menaceri ve Sevilla, oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi ve fiziksel olarak geri kalmaması adına 25 yaşındaki sağ kanadın transferini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Oyuncuyla, Galatasaray, Benfica ve Sporting'in ilgilendiği aktarıldı.







