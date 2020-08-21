Riva projesi para basmaya başladı! Sarı- Kırmızılı kulübün Riva’daki arazisinde gerçekleşen ‘Düşler Vadisi’ projesinde ilk etapta yer alan 509 villanın 480’i satıldı. Sadece Haziran ve Temmuz aylarında 635 milyon TL değerinde 300 villanın satıldığı belirtiliyor. Anlaşma gereği sadece bu satıştan Galatasaray’ın kasasına girecek olan para 140 milyon TL. Eylül’de 200 villanın daha satışa çıkacağı, toplamda 1400 villanın satılacağı ifade edilirken, metrekare fiyatlarının her geçen gün yükselmesiyle, hem Galatasaray’ın hem de Emlak Konut’un kazanacağı paranın artacağı dile getirildi.

1 milyar TL’yi geçebilir

Emlak Konut tarafından düzenlenen Riva ihalesini Yılmaz İnşaat kazanmıştı. Arazida 3.8 milyar Liralık proje gerçekleşiyor. Galatasaray’a yüzde 25 pay, yani 952 milyon TL verilmesi taahhüt edilmişti. Bu paranın 761 milyon 600 bin Liralık kısmı kulübe, 190 milyon 400 bin Liralık kısmı da Emlak Konut’a gidecek. Ancak villa fiyatları yükseldikçe, her iki tarafın elde edeceği gelir de artmış olacak.







