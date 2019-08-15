Galatasaray taraftarına bayram müjdesi... Sarı-Kırmızılılar’ın her konuda anlaşma sağladığı, ancak transferinin gerçekleşmesi için, monaco’nun yerine bir golcü almasını beklediği radamel Falcao, artık Galatasaray’a hiç olmadığı kadar yakın. Kulübü monaco, tam 40 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla’nın forveti Ben yedder’i kadrosuna kattı. Böylece Falcao’nun Fransız kulübünden ayrılmaması adına önünde hiçbir engel kalmadı. Galatasaray ile monaco arasında sadece Kolombiyalı yıldızın bonservisiyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Sarı- Kırmızılılar, Finansal Fair Play’den etkilenmemek için bu transfere bonservis ödemek istemiyor.

Konya’ya karşı ilk 11’de

33 yaşındaki futbolcu için sponsor desteği de, imza planı da hazır. yıldız oyuncunun monaco ile her gün idmanlara çıkması, sezon öncesi hazırlık maçı oynaması da, fiziksel anlamda Türkiye’ye hazır gelmesini sağlayacak. Fatih hoca, yeni golcüsünü dört gözle bekliyor. denizlispor’la yarın oynanacak karşılaşmaya yetişmesi mümkün olmayan Falcao, bir sonraki hafta Konyaspor’a karşı Türk Telekom Stadı’ndaki ikinci hafta maçında ilk 11’de forma giyecek.

"İyi şanslar evlat"

Fatih Terim, Monaco’ya imza atan ve idmanlara çıkmaya başlayan Onyekuru’nun, kendisine gönderdiği sevgi mesajına aynı şekilde karşılık verdi. Tecrübeli hoca, genç oyuncusuyla sarıldığı bir fotoğrafın altına, “İyi şanslar evlat. Senin için en iyi dileklerini gönderiyorum” diye yazdı.



