Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almak isteyen Galatasaray, bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu. 33 yaşındaki golcü futbolcunun transferiyle ilgili İspanyol ve İtalyan basınından gelen son haberler Sarı Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Andre Silva olmadı, Mariano Diaz geliyor!

Falcao'nun yıllık 9 milyon euroluk brüt maaşından kurtulmak isteyen Monaco kulübü, golcü futbolcudan doğacak boşluğu Milan'ın Portekizli forveti Andre Silva'yla doldurmayı planlamış ancak oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi sonrası transfer suya düşmüştü. Fransız kulübünün bu gelişme sonrası Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz'a yöneldiği öğrenildi.

Monaco transfere izin verecek!

İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı televizyon kanalı, geçtiğimiz sezon yalnızca 22 maçta süre alabilen Diaz'ın Monaco ile her konuda anlaştığını duyururken transferin çok kısa bir süre içerisinde açıklanabileceği bilgisini paylaştı. İtalyan basını ise bu haberin ardından Falcao'nun Cim Bom'a transferinin önünün açıldığını öne sürdü.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Diaz'ın Monaco'ya gelmesi hâlinde Monaco'nun Falcao'nun Galatasaray'a transferine izin vereceğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler