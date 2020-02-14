Forvetlerden Galatasaray’a müjde üstüne müjde... Adem’in yükselen formu, Andone’nin kadroya dönüşü derken, Radamel Falcao da takımla birlikte çalışmalara başladı. Konyaspor deplasmanında sakatlanan Kolombiyalı golcü, ligde iki haftayı kaçırdıktan sonra sahaya indi. U19 takımıyla yapılan hazırlık maçında forma giyen Falcao, pazar günkü Yeni Malatya sınavında da kadroya dahil edilecek.

Falcao’nun geri dönüşü en çok da teknik ekibin yüzünü güldürdü. En kritik viraj öncesi gelen pozitif haberler, Fatih Terim'e rahat nefes aldırdı.

Saracchi de geri sayımda

Aynı maçta sakatlanan Marcelo Saracchi ise geri döndükten sonra tekrar sıkıntı yaşamış ve Kasımpaşa karşısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Uruguaylı sol bekin dayanıklılık çalışmaları takımdan ayrı olarak devam ediyor. Saracchi’nin Yeni Malatya karşısında riske edilmeyip, Fenerbahçe derbisine saklanması bekleniyor.