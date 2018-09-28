Galatasaray'a Porto maçı öncesi Emre Akbaba şoku!
Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Emre Akbaba, takımının Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve sonrasında da maça devam edemedi.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada takımın önemli isimlerinden Emre Akbaba, sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.
Erzurumspor karşısında 32. dakikada sakatlık geçirerek kenara gelen Galatasaraylı Emre Akbaba, sonrasında oyuna devam etme çabasına rağmen 38. dakikada yerini Fernando'ya bırakmak durumunda kaldı.
Emre Akbaba, değişiklik sonrası tedavi adına soyunma odasına gitti.
3 Ekim Çarşamba günü Porto ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın durumu maçın ardından yapılacak kontrollerde belli olacak.