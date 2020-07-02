Onyekuru'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Score Nigeria'da yer alan habere göre Henry Onyekuru gelecek sezon futbol hayatına Monaco'da devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı takım Nijeryalı oyuncuyla bir yıl daha yola devam etmeyi planlıyordu.

Geçen sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan ve 16 gol, 4 asistlik performans sergileyen Henry Onyekuru 13.5 milyon Euro karşılığında bu sezon Monaco'ya transfer olmuştu. 23 Yaşındaki Nijeryalı futbolcu sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayınca devre arasında yeniden Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti.

Terim kalmasını istiyor

Sarı-Kırmıılı formayla ikinci yarı 12 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Onyekuru'nun takımda tutulması gündemdeydi. Fatih Terim'in talimatı doğrultusunda sezon biter bitmez Galatasaray yönetimi Monaco'nun kapısını bir kez daha çalacaktı.

Onyekuru Monaco'ya dönmek istiyor

Leonardo Jardim dönemi Monaco'da istediği şansı bulamayan Onyekuru, Robert Moreno'nun Fransız kulübünde göreve gelmesinin ardından şans bulacağına inanıyor. Nijerya basını oyuncunun Monaco'ya dönmesine kesin gözüyle bakıyor.

Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyekuru 750 bin euro kiralama bedeli karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.



