Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonu şartıyla Monaco ile anlaşan Nijeryalı oyuncunun gece 04.00’te İstanbul’da olacağı bildirildi. (DHA)

Galatasaray'da daha önce iki kez kiralık olarak transfer edilen Henry Onyekuru için satın alma opsiyonu transferin en önemli detayı idi ve bu konuda Monaco ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Geçen sezon Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye 1 gol atan Onyekuru, önceki sezon 31 maçta 14 gol - 3 asist yapmıştı

Galatasaray kulübü transfer hakkında Kamu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde,

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."