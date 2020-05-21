Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Takvim'in haberine göre; Watford ve Nottingham Forest'in ardından Championship ekibi Leeds United'ın da Senegalli golcü için nabız yokladığı öğrenildi.

Ligde lider durumda bulunan Leeds'in Premir Lig'e yakın olması nedeniyle alternatifi geniş bir kadro kurmak istediği ve planlarının içersine Diagne'yi de aldığı öne sürüldü.

İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi göstermesine rağmen henüz beklemede oldukları ortaya çıkarken G.Saray gelecek tekliflere odaklandı.

Galatasaray'ın bu sezon kadroda düşünmediği Diagne için İngiliz kulüpleri sıraya girerken henüz resmi teklif yapılmadı.