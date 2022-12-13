Sezona iddialı bir kadroya giren ve Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'de 14. hafta sonunda 27 puanla 2. sıraya yükselen Galatasaray , çıkışını sürdürmeye devam etmek ve liderlik koltuğuna oturarak sezon şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Sezon başında Erden Timur ve ekibiyle birlikte kadrosuna Icardi, Mertens, Torreira, Mata gibi isimleri dahil eden sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktör Okan Buruk ile birlikte bu sezonun parolası şampiyonluk.





TRANSFER PLANLAMASI YAPILDI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Geriye kalan haftalarda takımdaki rotasyonu kuvvetlendirmek isteyen ve eksik gördüğü bölgeleri doldurmak isteyen Cim Bom'da devre arası için transfer planlaması şimdiden yapıldı. Yine Erden Timur önderliğinde gerçekleşecek olan devre arası transfer döneminde sarı kırmızılılar, hedefledikleri isimleri almak için yoğun bir çaba harcayacak. Bu doğrultuda yönetim, Buruk'un verdiği isimler ve menajerlerin önerileri doğrultusunda onay alan futbolcular için görüşmelere başlayacak.





2 İSMİ SON ŞANS

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor.





Sarı-Kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.

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MUSLERA DÖNDÜ, RASHICA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı Kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan Uruguayla 2022 Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katıldı ve bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

ROMA'DAN MÜJDELİ HABER!

Gözünü şampiyonluğa diken Galatasaray’a İtalya’dan güzel bir haber geldi. Roma, Cimbom’un listesindeki sol bek Matias Vina ile yollarını ayırma kararı aldı.





Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu sezon başında da yıldız isimleri renklerine bağlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Cimbom'un listesinde yer alan Roma'nın sol beki Matias Vina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Ocak ayında Serie A devi, futbolcu ile yollarını ayırma yönünde bir karar verdi.





MOU'NUN PLANLARINDA YOK

Takvim'de yer alan haberde, 2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Roma'ya 13 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu bu sezon 3 maçta şans buldu ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyor. Galatasaray, gözden çıkarılan futbolcu için Roma ve 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer süreci için bilgi istedi.

BURUK, SOL BEK İSTİYOR

Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek transferine sıcak bakıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 15 dakika süre alan Uruguaylı bek, kariyerinde 161 maçta 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Sol açık ve stoperde de oynayabilen Vina, kariyerindeki 161 maçın 120'sinde sol bek oynadı. Futbolcunun Roma ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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