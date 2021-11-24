Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonuna sahip olduğu Mostafa Mohamed ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Zamalek Başkanı Mansour Mortada, 23 yaşındaki forvetin sözleşmesi ile ilgili gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

'Mohamed'in değeri 20 milyon Euro!'

Mısır basınına konuşan Mortada, Galatasaray'ın Zamalek ile yaptığı sözleşmeyi FIFA'nın geçerli saymayacağını ifade etti, ''FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. İmzalayan bir temsilci, yönetim kurulu üyesi değil.'' dedi.

Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed, 13 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

'9 milyon Euro'luk teklifi reddetmiştik'

Mansour açıklamasında, "Mohamed, bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon Dolar bedele kiralanmasına çok şaşırdım. Mohamed'de Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mustafa Muhammed, 20 milyon Euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

Fatih Terim'den opsiyon açıklaması

Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Mostafa Mohamed ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Fatih Terim, Mısırlı forvetin bonservisini almayı planladıklarını vurguladı, ''Mostafa'nın bonservisine ilişkin kararımız için daha zamanımız var. Eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde.'' diye konuştu.

Yeniden göze girdi

23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında transferi sonrası ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda ise hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla yeniden Terim'in gözüne girmişti.

4 milyon Dolar opsiyon

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bordeaux'ya transferi son dakikada suya düşen Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında satın alma opsiyonuna sahip.







