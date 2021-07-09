Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 21 Temmuz'da PSV ile kozlarını paylaşacak. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, transfer listesinde yer alan isimlere imza attırmaya çalışırken, diğer yandan da mevcut kadro ile yoğun tempoda idmanlar gerçekleştiriyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Fernando Muslera, yeniden takıma dönmüştü. 35 yaşındaki oyuncunun hazır görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Tamamen iyileşti

Bir diğer yandan da Mostafa Mohamed, sezonun ilk hazırlık maçında, Dinamo Bükreş ile oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Mısırlı golcünün, tamamen iyileştiği ve yüzde 100'ü ile hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Antrenmanlardaki hırsları ve futbolları ile parmak ısırtan Muslera ve Mohamed'in, PSV karşısında sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.