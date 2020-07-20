Galatasaray'a menacer önerisi: Victor Ruiz
Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Victor Ruiz, Galatasaray’a önerildi...Luyindama ve Marcao’nun olası transferleri sonrasında stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar henüz menacerlere İspanyol savunmacı için kararını bildirmedi.
Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Victor Ruiz, Galatasaray’a önerildi...Luyindama ve Marcao’nun olası transferleri sonrasında stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar henüz menacerlere İspanyol savunmacı için kararını bildirmedi. 31 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlılar’dan aldığı 1.8 milyon Euro’luk maaşına yakın bir teklif karşılığında Aslan’a ‘evet’ diyebileceği gelen haberler arasında.