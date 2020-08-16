Aslan'a Lemina piyangosu. Forma giydiği dönemde performans açısından beğenilse de, sakatlıklar sebebiyle sık sık takımı yalnız bırakan Mario Lemina, tatilini Türkiye'de geçirerek, Galatasaray'dan haber beklemeye başlamıştı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in, "Teknik heyetin planlarında yok" açıklamasının ardından bir veda mesajı yayınlayan Lemina'nın adı artık başka kulüplerle anılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu süreçte birçok orta saha oyuncusuyla görüşme yaparken, Lemina cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübü Southampton ile anlaşılması halinde, maaşında yüzde 50 indirim yapmaya hazır olduğu mesajını Galatasaray Yönetimi'ne iletti. Bu durumda Lemnina'nın yıllık 1 milyon Euro'ya oynama ihtimali bildirdi. Konuyla ilgili olarak teknik ekibe bilgi verilecek. Fatih hocanın onay vermesi durumunda Lemina'nın tekrar kiralanması gündeme gelebilir.

Kulübü de sıcak bakıyor

Mario Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcunun, kupada 1 asisti var. Sarı- Kırmızılı ekip, Lemina'yı 1 milyon Euro bedel karşılığında kiralamıştı. Premier Lig temsilcisi, yıldız futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Eğer Galatasaray'da Lemina'nın bir kez daha kiralanmasına karar verilirse, bu transferin yine aynı bedelle çok kısa süre içinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.







