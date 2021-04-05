Şimdi bu ikili, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Karagümrük karşısında forma giyebilecekler. Ancak cezalı duruma düştükleri ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçında kritik hatalara sebep olan bu ikilinin nasıl bir performans göstereceği de ayrı bir merak konusu.