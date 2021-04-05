Galatasaray'a Marcao ve Luyindama müjdesi
Ligde son 5 maçın 4'ünde kalesinde 11 gol gören Galatasaray'da Marcao ve Christian Luyindama, cezalı oldukları için Hatayspor deplasmanında forma giyememişti. İki stoperin de cezası sona erdi ve takıma geri döndü.
Şimdi bu ikili, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Karagümrük karşısında forma giyebilecekler. Ancak cezalı duruma düştükleri ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçında kritik hatalara sebep olan bu ikilinin nasıl bir performans göstereceği de ayrı bir merak konusu.