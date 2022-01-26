MENÜ

Galatasaray'a Mangala'dan kötü haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Orel Mangala'da sıcak gelişme yaşandı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 23:31 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'a Mangala'dan kötü haber!

Galatasaray 'ın transfer listesine aldığı ve menajeri ile görüşme yaptığı Orel Mangala transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Görüşme olumsuz sonuçlandı

Sarı-kırmızılı yönetim bugün öğleden sonra Mangala'nın menajerleri ile bir araya geldiği ve Belçikalı oyuncunun transferinin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Orel Mangala kimdir?

Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı. (Ajansspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...