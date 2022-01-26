Galatasaray 'ın transfer listesine aldığı ve menajeri ile görüşme yaptığı Orel Mangala transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Görüşme olumsuz sonuçlandı

Sarı-kırmızılı yönetim bugün öğleden sonra Mangala'nın menajerleri ile bir araya geldiği ve Belçikalı oyuncunun transferinin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Orel Mangala kimdir?

Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı. (Ajansspor)