FIFA'dan gelen yazıda, bu ücretin kalan bölümü olan 1.1 milyon Euro ile 300 bin Euro'luk cezanın Galatasaray'a ödenmesine hükmedildiği belirtildi. Ayrıca 330 bin Euro'luk menacerlik komisyonunu da Suudi Arabistan kulübünün karşılamasına karar verildi. Ancak bu transferden doğan Finansal Fair-Play limiti sezon başında kullanıldığı için, Galatasaray bu parayı devre arası transferlerine dahil edemeyecek. Yine de FIFA'nın kararıyla Galatasaray'ın hesabına aktarılacak bonservis ücreti, alacakların ödenmesinde kulübe ciddi katkı sağlayacak.



