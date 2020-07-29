Galatasaray'a Liverpool piyangosu!
2018 Temmuz’unda piyasa değeri 150 bin Euro iken Galatasaray A Takımı nda oynadığı 13 maç sonunda 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a giden Ozan, 6 ay sonrasında 15 milyon Euro’ya Schalke’ye satıldı. Sadece bir yıl sonra Liverpool’un teklif yaptığı Ozan Kabak’ın değeri tam 35 milyon Euro’ya ulaştı.
Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabaklı, futbol tarihinde benzerine az rastlanan bir yükselişe imza attı. Henüz 20 yaşında olan defans oyuncusu, sadece 2 yılda değerini tam 233 kat artırdı.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı. Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019’da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart’a imza atarken, Galatasaray’a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.
STUTTGART 6 AYDA 4 MİLYON EURO KAR ETTİ
Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro’ya Schalke 04’e satıldı. Schalke formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez İnglitere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’dan teklif aldı. 8.5 milyon Euro’ya Zenit’e satılan Dejan Lovren’in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, Ozan Kabak’ta karar kıldı. Liverpool yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, Schalke sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro’ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi.
SATILIRSA GALATASARAY DA 'YETİŞTİRME PAYI' ALACAK
Liverpool'un Ozan Kabak’ı tercih etmesinde teknik direktör Jürgen Klopp’un Borussia Dortmund’u çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Schalke 04’ün hocası David Wagner’le yaptığı görüşme büyük rol oynadı.
Wagner, oyuncunun saha içi performansı ve özel yaşamı hakkında olumlu rapor verince Liverpool yönetimi transfer çalışmalarına başladı. 2-3 hafta içinde sonuçlanması beklenen bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da ciddi bir gelir elde edecek. Stuttgart’a satışından 11 milyon Euro kazandıran Ozan, eğer 35 milyon Euro’ya Liverpool’a giderse, Galatasaray bu rakamın yüzde 5’i oranında yani 1 milyon 750 bin Euro yetiştirme payı alacak.
OZAN'IN PİYASA DEĞERİ
2018 Temmuz
150 bin Euro
2018 Ekim
500 bin Euro
2019 Ocak
11 milyon Euro
2019 Temmuz
15 milyon Euro
2019 Aralık
22 milyon Euro
2020 Mart
32 milyon Euro
2020 Temmuz
35 milyon Euro