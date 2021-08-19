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Galatasaray'a kötü haber! Zemin yetişmedi

Cim Bom'un mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı. Yönetim kanadından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı ekibin, Akdeniz ekibi ile Olimpiyat ya da Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği öğrenildi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a kötü haber! Zemin yetişmedi

Cim Bom'un mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Bu anlamda Galatasaray 'ın hocası Fatih Terim, 23 Ağustos'ta oynanacak Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti.

Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı. Yönetim kanadından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı ekibin, Akdeniz ekibi ile Olimpiyat ya da Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği öğrenildi.


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