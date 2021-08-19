Cim Bom'un mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Bu anlamda Galatasaray 'ın hocası Fatih Terim, 23 Ağustos'ta oynanacak Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti.

Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı. Yönetim kanadından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı ekibin, Akdeniz ekibi ile Olimpiyat ya da Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği öğrenildi.







