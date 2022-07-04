Galatasaray 'ın da transfer listesinde yer alan Norveçli golcü Erik Botheim'da flaş bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Salernitana, Krasnodar'dan ayrılan Erik Botheim'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Norveçli golcünün yarın İtalya'ya gitmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

FIFA tehlikesi

Erik Botheim, Ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden takımdan ayrılmıştı. Haberin detaylarında Rus kulübünün, oyuncunun ayrılış şekli nedeniyle FIFA'ya başvurabileceği ancak bunun uzak bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Galatasaray iddiaları

Norveçli futbolcunun ismi son dönemlerde sık sık Galatasaray ile transfer iddialarında yer almıştı.

Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Botheim, sonrasında Krasnodar'a transfer olmuştu.



