Son oynanan Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Icardi'nin Arjantin'e gitmesinin ardından birçok sansasyonel haber medyada yer aldı. Son olarak dünya yıldızının futbolu bırakabileceği ifade edildi.

Barcelona altyapısından çıktı

futbola Barcelona altyapısında başlayan Arjantinli forvet henüz 18 yaşındakyen İtalyan kulübü Sampdoria tarafından kiralandı. Önce U-19'da forma giyen İcardi, 30 maçta 30 gol atınca A takıma yükseldi. Bu performansın ardından bonservisi alınan İcardi 2 sene sonra ise Milano ekibi Inter'e 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu.









Wanda ile ilişkisi çok konuşuldu

Arjantinli golcünün özel hayatı, verdiği kararla futbol hayatının önüne geçmişti. Şimdiki eşi olan Wanda Nara'nın İcardi'den önce Arjantinli futbolcu Maxi Gomez ile birlikteliğinin olması ve aldatma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.









İnter'den ayrılık yaramadı

6 sene Inter'de oynayan Icardi, 219 maçta 124 gol ve 29 asistle İtalya'nın en çok konuşulan forvetlerinden biriyken 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olması şaşkınlık yarattı. Fransa'da istediği performansı ortaya koyamayan Icardi, 92 maçta 38 gol ve 10 asistle oynadı.

Galatasaray 'ın yaz transfer sezonunda yaptığı en görkemli transferlerinden birisi olan Mauro Icardi, birçok çarpıcı haberle gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye adım attıktan sonra futbol dışında birçok konuya haber olan Icardi, son olarak Adana Demirspor maçında kadroya alınmamıştı.

Adana Demirspor maçında kadroya alınmamasının ardından Arjantin'e giden Icardi, eşi Wanda Nara'yla barışmayı deniyor.









Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pekiyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır."

Futbolı bırakıyor iddiası

Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Habere göre Icardi, Wanda Nara ile barışmak için çeşitli yollar deniyor.









RedBoing'in haberinde, Wanda Nara'yla ayrılık kararı alan Mauro Icardi'nin, kendisini futbola veremediği gerekçesiyle futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi. Icardi geçmişte Wanda Nara'yı aldatmış ve ikili ayrılmıştı. O dönem MARCA gazetesinde yer alan haberde de Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğü yer almıştı. Öte yandan RedBoing'in haberinde, Icardi'nin Wanda Nara için Arjantin'e gittiği yer aldı. (Sabah)