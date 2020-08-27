Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."







