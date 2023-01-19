6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray , genç oyuncuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak.

Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp, 19 yaşındaki yeteneği kadrosunda görmek istiyor. Oyuncunun yabancı statüsünde olması nedeniyle süre vermekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakmış durumda.

Boey'ye gidiş vizesi çıkmadı

Her geçen gün Avrupa'dan yeni bir talibi çıkan Sacha Boey'ye, Galatasaray Yönetimi'nden vize yok. Okan hocayla yapılan mini transfer zirvesi sonrası, Fransız sağ bekin sezon sonuna kadar mutlaka kadroda tutulmasına karar verildi. Kulübün "Hayır" diyemeyeceği astronomik bir teklif gelmemesi durumunda, Boey'nin satılmaması planlanıyor. Transfere sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcuyla da hem yöneticilerin hem de teknik ekibin görüşerek muhtemel bir motivasyon kaybını önlemeye çalışacağı öğrenildi.





Gözler Fofana'da...

Galatasaray, Chelsea'den haber bekliyor... İngiliz kulübünün bu yıl başında 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 20 yaşındaki David Datro Fofana'yı tecrübe kazanması amacıyla kiralamaya karar vermesinin ardından devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sürecin daha fazla uzamaması adına son teklifini yaptı. Galatasaray'ın planı, Fildişi Sahilli forveti 1.5 sezonluğuna kiralamak. Ancak genç oyuncuyla ilgili Chelsea'ye çok sayıda teklif geldiği ve İngiliz kulübünde henüz son kararın verilmediği öğrenildi. Chelsea'nin cevabı, Galatasaray'ın yol haritasını da etkileyecek.

Israrlı olmayacaklar

Eğer İngilizler, Galatasaray'ın son teklifini geri çevirirse, Sarı-Kırmızılı kulübün Fofana konusunda ısrarlı olmayacağı ve listedeki alternatif isimlerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler, yeni golcüyü ocak ayı bitmeden İstanbul'a getirmek için yoğun mesai harcıyor.

11 milyon Euro'ya gitti

Ara transfer dönemi açıldıktan sonra golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrfor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin tam 1 yıl önce 11 milyon Euro'ya renklerine bağladığı, ancak bu sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Jean Philippe Mateta'nın, bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantıların da olumlu geçtiği öğrenildi.

Buruk'tan tam not

Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrfor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da, Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Benfica'dan kiralanan Seferovic'in sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Gomis ve Icardi ile rekabete girmesi için 25 yaşındaki Jean-Philippe Mateta'yı kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.



