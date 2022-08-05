Bu sezon Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin elinden alan Sarı-Kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor.

İki isim önerildi!

Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Zenit forması giyen 32 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Lyon forması giyen Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. İki oyuncu da Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor.

Dejan Lovren ve Jerome Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek.

Nelsson gidebilir!

Öte yandan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan La Liga ekibi Sevilla Nelsson transferini de noktalamak istiyor. İspanyol ekibi iki kez Sarı-Kırmızılı kulübe Danimarkalı stoper için teklif yaptı. Nelsson'un satılması durumunda kesenin ağzını açacak Galatasaray yönetimi Kaan Ayhan ya da Denayer ikilisinden birini kadrosuna katacak. Ayrıca Juventus'un kadroda düşünmediği İtalyan savunmacı Rugani'nin de gündemde olduğu iddia ediliyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel