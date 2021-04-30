Konyaspor karşısında geç de olsa gelen galibiyetle şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşımayı başaran Galatasaray'da, gözler Gençlerbirliği deplasmanına çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, kritik mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başlarken, formsuz oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayan Aslan'ın hocası Fatih Terim, sakatlardan gelen müjdeli haberlerle rahat bir nefes aldı. Lens'in müdahalesiyle sakatlanan Yedlin, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız sağ bekin Gençlerbirliği karşısında riske edilmeyeceği, ancak sonraki 3 maçta da ilk 11'de oynatılmasının planlandığı öğrenildi. Bir diğer pozitif gelişme de Onyekuru cephesinde yaşandı. Nijeryalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı ve saha çalışmalarına başladığı açıklandı.

Kadroda değişim beklentisi

Sarı-Kırmızılı ekip, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürecek. Dünkü antrenmanı hafif tempoda düzenleyen Terim, bugünden itibaren taktik provaları başlatacak. Tecrübeli hocanın, Başkent'teki karşılaşmada ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.



