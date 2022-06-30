Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte gündeme gelen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gana Gueye'de flaş bir gelişme yaşandı.

TuttoMercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği Senegalli orta saha Idrissa Gana Gueye, Süper Lig 'e gelmek istemediği için Sarı-Kırmızılı ekibin teklifine olumsuz cevap verdi.

30 milyon Euro ödendi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton 'da gösterdiği performanslar ile dikkatleri çeken Idrissa Gueye, 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli ile Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi son günlerde takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz sezon PSG forması ile 33 maça çıkan Idrissa Gueye, 4 kez gol atıp, 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.







