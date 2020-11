Hemen kadrodan çıkarılan Omar'ın, ülkesinde yaklaşık 2 hafta karantinada kalacağı belirtildi. Bu yüzden 28 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Kayseri ve Rizespor (d) maçlarında forma giyemeyecek. Norveç'teki bir başka Sarı- Kırmızılı oyuncu olan ve hem sağ bek hem de sol bekte faydalanılan Martin Linnes'in bu bu süreçte ya sakatlık ya da korona kapmasından endişe ediliyor.

Terim kafa yoruyor

Teknik direktör Fatih Terim, tam sağ bekteki krizi çözmek adına kafa yorarken, dün de ikinci kötü haber Demokratik Kongo'dan geldi. Ülkesinin 2022 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin kadrosunda yer alan savunmanın kilit oyuncularından Christian Luyindama'nın, cuma günkü idmanda sakatlığı nedeniyle yer almadığı bilgisine ulaşıldı. Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenilen Luyindama, geçen yıl da Milli Takım kampına katıldıktan sonra burada çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve sezonu kapatmıştı!

Falcao için tam gaz...

Terim, şu an itibariyle takımda yer almayan diğer oyuncuları Ömer Bayram (A Milli Takım), Kerem Aktürkoğlu (Ümit Milli Takım), Peter Etebo (Nijerya), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Ryan Babel'den (Hollanda) olumsuz bir haber gelmemesini umut ediyor. Kayserispor karşılaşması öncesi bu can sıkıcı haberlerin yanı sıra adale sakatlığı yaşayan ve tedavisi süren Radamel Falcao'nun da bir an önce takımla antrenmanlara başlaması için sağlık ekibi büyük çaba harcıyor.

