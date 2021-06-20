Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’in yarın (21 Haziran Pazartesi) Sarı Kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını duyurdu. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'den de bu gelişmenin ardından sosyal medya hamlesi geldi. Saat 19.05'te Burak Elmas'ın attığı tweeti alıntılayan Terim, ''Her zamanki heyecanla, iİlk günkü gibi'' notunu düştü.









Fatih Terim, notuna Sarı Kırmızılı renkli kalpler de ekledi. Tecrübeli hocanın bu gönderisi kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve gönderi yağmuruna tutuldu.









Galatasaray Kulübü de Fatih Terim'in gönderisine yanıt verdi, ''İlk günkü gibi hocam...'' notunu düştü.