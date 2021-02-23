Galatasaray, sezonun en zorlu virajlarından birini geride bıraktı, şimdi sırada yeni hedefler var. Cumartesi günkü karşılaşmaya kadar dinlenme ve toparlanma şansına sahip olan Sarı-Kırmızılılar, eksiklerin de birer birer takıma katılmasıyla rahat bir nefes alacak. Bir sonraki hafta ise yine sıkışık bir fikstür söz konusu. Önce Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak Sivas sınavıyla da 9 günde 3 maçlık viraj tamamlanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak ve şampiyonluk yolunda çok ciddi bir avantaj ele geçirecek. Florya'da da tüm planlar işte bu hedef doğrultusunda yapılıyor.

İlk yarıda 3'te 3

Cim Bom, ilk yarıda aynı virajı kayıpsız atlatmayı başarmıştı. Erzurum'u deplasmanda 2-1, Ankaragücü'nü içeride 1-0 ve Sivasspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Sarı-Kırmızılılar, 9 puan toplayarak zirve yarışına yeniden dahil olmuştu.