Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi... Resmen açıklandı!
Galatasaray'a Fernando Muslera'dan müjdeli haber... Uruguay Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 33 yaşındaki file bekçisinin Peru'yla oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığı ve Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu.
Galatasaray'a Sivasspor ve Real Madrid'le oynanacak kritik maçlar öncesinde deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan müjdeli bir haber geldi. Uruguay Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden aracılığıyla 33 yaşındaki file bekçisinin 16 Ekim'de Peru ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada başarılı eldivene eşinin yaklaşan doğumu nedeniyle Türkiye'ye dönmesi için izin verildiği belirtildi. Ocak 2016'dan bu yana model ve amatör golf oyuncusu Patricia Callero ile evli olan ve Kailash adında bir oğlu bulunan Muslera'nın ikinci çocuğunun kız olacağı öğrenilmişti.
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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler