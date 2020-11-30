O, Galatasaray'ın kaptanı, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi ve 9 senede 14 kupa kazanan ismi: Fernando Muslera... Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2019 tarihindeki Rizespor deplasmanında tibia ve fibula kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı tüm futbolseverleri üzmüştü. 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmasına rağmen ayağı alçıdayken dahi Metin Oktay Tesisleri'nde refleks çalışmaları yapan tecrübeli kaleci dün yeniden Florya'ya geldi.

Nazar boncuklu paylaşım

Bireysel çalışmalara geçen tecrübeli file bekçisi için Galatasaray'dan da nazar boncuklu paylaşım gecikmedi. Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın fotoğraflarıyla birlikte, "Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verdi.

'Tüm enerjimle döneceğim'

Uruguaylı eldiven de sosyal medya hesabından, "Geri dönmek ve çalışmalara başlamak çok güzel, çok mutluyum, tüm enerjimle en kısa sürede sahalara döneceğim" dedi. Artık bacağını kullanmaya ve atlamalara başlayan Muslera'nın yeni yılla beraber eldivenleri devralması bekleniyor.