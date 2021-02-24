Galatasaray'da eksikler birer birer takıma katılıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Cezayirli yıldızı Feghouli de dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışarak yüzleri güldürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Feghouli'ye Erzurumspor karşılaşmasının ikinci yarısında süre vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu 21. haftadaki Yeni Malatya deplasmanında sakatlandı ve son 5 lig mücadelesinde forma giyemedi. Diğer taraftan Rizespor'dan transferi sırasında yaşanan opsiyon iptali sebebiyle 3 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan da bu hafta cezasını tamamlayacak. Hafta içindeki Ankaragücü karşılaşmasıyla beraber Oğulcan tekrar kadrodaki yerini alabilecek.

Ömer Bayram geri döndü

Sol bekteki sıkıntı ise azalarak devam ediyor. Emre Taşdemir ile Saracchi, sakatlıkları sebebiyle Florya'da tedavi ediliyor. Emre dün fizyoterapist eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Saracchi ise fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Son maçta yaşadığı sakatlığa rağmen, Ömer Bayram'ın dün takıma katılması teknik ekibe bir nebze olsun nefes aldırdı.



