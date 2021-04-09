Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip, 10 günlük karantina süresi dolan Emre Kılınç'ın antrenmanda takımla çalıştığını açıkladı.

Karantinada olan Taylan Antalyalı’nın ise Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alıp almayacağı, yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre belli olacağı ifade edildi. Sakatlığını atlatan Kerem Aktürkoğlu'nun da antrenmanda takımla birlikte çalıştığı belirtildi.







