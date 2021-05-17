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Galatasaray'a dönen Jesse Sekidika, Konyaspor'a veda etti

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve 2020/21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Konyaspor'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika, Yeşil Beyazlı ekibe veda etti.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 22:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a dönen Jesse Sekidika, Konyaspor'a veda etti

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'da forma giyen  Jesse Sekidika, Yeşil Beyazlı ekibe veda etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezonun tamamlanmasıyla Sarı Kırmızılı ekibe dönen Nijeryalı kanat oyuncusu, Konyaspor camiasının unutmayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

''Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarım sezonluk süreçte bana inanan, formayı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım.''

Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sekidika, Süper Lig'in 2. yarısında katıldığı Konyaspor'da 20 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

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