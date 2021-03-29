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Galatasaray'a Diagne müjdesi

Devre arasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne performansıyla beğeni kazandı. Lacivert-Beyazlılar'ın, 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediği gelen haberler arasında

29 Mart 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Diagne müjdesi

2018-2019 sezonu devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan, Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılı formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Club Brugge'e kiralanan, sonrasında Aslan'a yeniden dönen Senegalli forvet devre arasında ingiliz temsilcisi West Bromwich'e satın alma opsiyonuyla gitmişti.

Başka talipleri de var!

Premier Lig'de 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynamasına rağmen 29 yaşındaki futbolcu oyun içindeki performansıyla beğeni kazandı. Lacivert-Beyazlılar'ın takımda tutmak istediği tecrübeli golcü için birkaç Ada ekibinin daha takipte olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere West Bromwich ligde kalması durumunda 6, düşmesi halinde ise 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip. 

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