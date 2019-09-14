Galatasaray’a büyük şok... Sarı- Kırmızılılar’ın Dursun Özbek döneminde Emlak Konut ile yaptığı ve Yılmaz İnşaat’a ihale edilen Riva ve Florya projesinde sözleşme fesh edildi. Sabah saatlerinde Emlak Konut tarafından yapılan açıklama, Galatasaray camiasında tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Karara gerekçe olarak, Sarı-Kırmızılı kulübün, Florya’dan çıkmaması gösterildi. Galatasaray’ın, tesislerini Kemerburgaz’a taşıması ve Florya’yı Emlak Konut’a bırakması gerekiyordu. Ancak Kemerburgaz’daki arazide maden sahası ruhsatının çıkması ve burada bürokratik engellerin aşılamaması, Galatasaray’ın Florya’da kalmasına yol açtı.

Yönetimi zor günler bekliyor

Müteahhit firma da konuyla ilgili olarak baskı uygulayınca, Emlak Konut tarafından fesih açıklaması geldi. Galatasaray’ı her iki projeyle ilgili çok sıkıntılı günler bekliyor. Hem Galatasaray’ın Emlak Konut’tan aldığı para hem Riva’da şimdiden satılan villalar hem de Florya’daki taahhütler, Sarı-Kırmızılı yönetimin mutabakat sağlaması gereken başlıca kritik konular gibi görünüyor.

Başkan Cengiz ne dedi?

Ben de baktım sabah, çok şaşırdım. Dün (perşembe) Emlak Konut genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla bir araya geldik, Kemerburgaz’ı anlattım. Bazı şeylere komplo teorisi demiyorum ama son divanda durup dururken Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o anda çözememiştim. Ben yine ihtimal vermiyorum ama izliyoruz, görüşmeler devam ediyor, biz bir çözüm yolu arıyoruz.

■ Kemerburgaz’ın üzerinde bize terk edilen arazi sakat. Buradaki madenciyle ilgili tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumlarının geç öğrendiğini öğrendik. Sanki Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir algı oluşturulmuş.

■ Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz ve devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devletimize çok şey borçludur. Fakat Riva ve Florya’da maalesef beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı.

■ Biz Galatasaray´a zarar getirecek hiçbir eylem, işlem ve olayın içinde asla olmayız. Buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin de öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Galatasaray’a yardımcı olmuştur. Görüşmeler devam ediyor ama biz çeşitli yollar arıyoruz bu fesih sürecinde. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz.

Emlak Konut’un açıklaması

“Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz ilçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.”

Süreç neden durduruldu?

Galatasaray’ın Florya’dan taşınıp Kemerburgaz’daki araziye tesislerini taşıması gerekiyordu. Ancak buradaki arsada maden ruhsatı olduğu ortaya çıktı. Üstelik maden sahibi araziden çıkmayı reddettiği gibi, yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Böylece Galatasaray’ın burada tek bir çivi çakma hakkı kalmadı. Hâl böyle olunca, Sarı- Kırmızılı kulüp Florya’dan çıkmama kararı aldı. Emlak Konut da bunun üzerine anlaşmayı fesh etti.

Uzmanlar ne diyor?

Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’e göre 3 ihtimal var. 1- Yeni ihale açılır, Galatasaray’dan Florya’yı terk etmesi istenir. 2- Emlak Konut 262 milyon Lira’yı yasal faiziyle geri ister, arazileri geri verir. 3- 262 milyon Lira kalır, 507 milyon Lira’ya tamamlanır ve araziler Emlak Konut’a geçer. Yine Habertürk’ten Rahim Ak ise Riva’da şu ana kadar 100’ü aşkın villa satıldığını belirterek, burada herhangi bir sorun görülmediği için yeni bir sözleşme yapılabileceğini, Florya’nın anlaşma kapsamından çıkarılarak, Riva’yla devam edilebileceğini yazdı. Ancak yeni protokol olmazsa, sözleşme karşılığı alınan 362 milyon Lira bu kez kredi olarak verilecek ve kulübün borç hanesine yazılacak. Bu durumda da hem Emlak Konut hem de ihaleyi alan Yılmaz İnşaat ile hukuki problemler doğacak.







