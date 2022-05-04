Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray 'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mostafa Mohamed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN GELDİ AMA...

Fransa'nın önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray- Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mohamed'in performansından çok etkilendi. Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Daha önce St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği Mostafa Mohamed'in de kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

BU SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-Kırmızılılar'ın toplam maliyeti 5.5 milyon doları bulan Mostafa Mohamed'i isteyen kulüpler için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan Mısırlı yıldız 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Mostafa Mohamed'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)